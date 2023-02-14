Ани Лорак впервые показала своего темнокожего бойфренда-испанца и призналась ему в любви. Фото

Украинская певица родом из Буковины Ани Лорак, которая молчит о войне в родной стране и продолжает работать в России, впервые показала своего нового парня. Избранник предательницы родом из Испании, куда артистка в последнее время часто путешествовала.

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Темнокожий кавалер украинки по имени Исаак позиционирует себя как "творец позитивной кармы" и "философ радости". Кадры появились в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь", – написала исполнительница.

На кадрах она обнимает Исаака в черном облегющем платье, а он позирует в смокинге.

Судя по открытой информации на странице Исаака, у него есть сын, родившийся в 2021 году. Испанец занимается массажными практиками и путешествует по миру. Родина нового парня Ани Лорак – Ибица.

Напомним, ранее Лорак показала, что отправилась на отдых в Испанию, откуда поделилась снимками с набережной на фоне моря, назвав это место своим домом. В сети резко отреагировали на публикацию артистки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Ани Лорак в Instagram устроила благотворительный концерт, чтобы "помочь тем, кто в этом нуждается". Подопечными ее фонда стали семьи, дома которых были разрушены. Исполнительница скрыла все данные о них, кроме фамилии и номера карты.

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