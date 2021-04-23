Ани Лорак впервые прокомментировала измены бывшего мужа Мурата
Украинская певица Ани Лорак заявила, что пока она строила карьеру в Москве, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу не просто изменял ей в Киеве, но и открыто появлялся с другими девушками на людях.
Такими подробностями звезда поделилась в эфире программы "Судьба человека". По словам Лорак, когда в сеть попало то самое скандальное видео, где Мурат обнимает незнакомку, она позвонила мужу. То, как он оправдывался, повергло певицу в шок (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Что он отвечал? Что это не он. Что может мужчина ответить. Или еще такая тема интересная, что: "Я вообще думал, что это ты". Он пытался сохранить брак, просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если что-то решила, то назад дороги нет. Самое главное, что была проведена работа над собой и у меня, и у него. Это позволило выйти нам на новый уровень общения. Сегодня эти отношения лучше, чем они были ", – отметила Лорак.
Напомним, в 2011 году Ани Лорак родила дочь Софию от супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
Пара официально разведена с 31 января 2019 года.