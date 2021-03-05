Ани Лорак впервые после развода засветилась с бывшим мужем и дочерью. Фото

Украинская певица Ани Лорак засветилась вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочерью Софией в Москве.

Так, они посетили презентацию трека Sugar подопечной Филиппа Киркорова, певицы Наталии Гордиенко. Соответствующий снимок появился в фан-аккаунте певицы в Instagram (кадр смотрите ниже).

"Презентация клипа Sugar", – прокомментировали публикацию.

Отметим, что Ани Лорак позировала в обнимку с экс-мужем и дочерью на фоне розовой вывески. Певица была одета в белый костюм, а 9-летяя София – в черную блузу и пышную юбку. Что касается Мурата, то он оделся в total-black образ.

Напомним, что Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией Shady Lady и заняла второе место.

Певица родила дочь Софию в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.

Как ранее писал OBOZREVATEL: