Ани Лорак впервые после развода засветилась с бывшим мужем и дочерью. Фото
Украинская певица Ани Лорак засветилась вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочерью Софией в Москве.
Так, они посетили презентацию трека Sugar подопечной Филиппа Киркорова, певицы Наталии Гордиенко. Соответствующий снимок появился в фан-аккаунте певицы в Instagram (кадр смотрите ниже).
"Презентация клипа Sugar", – прокомментировали публикацию.
Отметим, что Ани Лорак позировала в обнимку с экс-мужем и дочерью на фоне розовой вывески. Певица была одета в белый костюм, а 9-летяя София – в черную блузу и пышную юбку. Что касается Мурата, то он оделся в total-black образ.
Напомним, что Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией Shady Lady и заняла второе место.
Певица родила дочь Софию в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
Пара официально разведена с 31 января 2019 года.