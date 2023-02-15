Ани Лорак восхитилась песней путиниста Киркорова к российскому пропагандистскому фильму о нацистах

Певица родом из Буковины Ани Лорак, упорно молчащая о террористической войне россиян в Украине и работающая в РФ, восхитилась новой песней эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, открыто поддерживающего Кремль. Украинка прорекламировала его песню "Если ты уйдешь", написанную для пропагандистского фильма "Нюрнберг".

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Премьера ленты, кстати, запланирована на 23 февраля, за день до годовщины полномасштабного вторжения в Украину и по случаю Дня защитника, празднуемого в РФ. Реклама трека появилась в Instagram-stories певицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ани Лорак поздравила своего друга Киркорова, который напрямую причастен к пропаганде войны. Она оставила ссылку на трек и посоветовала его послушать.

"Если ты уйдешь" стала саундтреком к ленте о суде над нацистскими преступниками. В истории есть романтическая ветвь, но немало пропагандистских деталей.

Съемку фильма еще в 2018 году анонсировал тогдашний министр культуры России, а с недавних пор помощник президента России Владимир Мединский. Он пафосно заявил, что тема Нюрнбергского процесса "приватизирована США", а России якобы необходимо создать собственный проект, где, очевидно, в очередной раз будут восхвалять военных из РФ и присваивать им одним победу во Второй мировой войне.

Весомое значение имеет и дата премьеры "Нюрнберга", которая должна была состояться еще много лет назад. Очевидно, что ленту неслучайно выпустят в прокат именно на годовщину полномасштабного вторжения, чтобы в очередной раз посеять в умах народа нарративы о нацистах, которыми пропаганда РФ сейчас называет украинцев. К тому же напоминания о старых победах смогут отвлечь внимание россиян от сегодняшних неудач.

Неудивительно, что Киркоров принял участие в съемке новой кинокартины, ведь он с надменностью относится к украинцам и нашему президенту, поддерживает терроризм Владимира Путина и активно участвует в пропагандистских мероприятиях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак показала своего нового парня – испанца, который называет себя шаманом, занимается массажными практиками и воспитывает 2 детей.

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