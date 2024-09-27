Ани Лорак в свой день рождения поразила циничным поступком и убежала подальше от России: где украинка-предательница сейчас

Украинская певица-запроданка Ани Лорак (Каролина Куек), работающая в РФ и умалчивающая о войне в Украине, выпустила песню на родном языке и приурочила новый альбом к своему дню рождения. Попавшие на стриминги песни – это записи живого выступления предательницы 27 сентября 2023-го в печально известном Крокус Сити Холи, где 22 марта 2024 года произошел теракт перед концертом группы "Пикник".

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В частности, слушателям пропагандистки понравилась композиция "Бачила", которую Лорак выпустила еще в сентябре 2021-го. Однако в 2024-м артистка почему-то решила добавить ее в новый альбом, показав свой цинизм. В украиноязычном тексте поется о любви и, конечно, ни слова о войне в Украине.

Сама же предательница Родины решила провести свой особый день не в "любимой" России, а в "загнивающей" Европе. Согласно Insta-stories звезды, Каролина и ее бофренд-испанец Исаак Вижраку отмечают 46-летие путинистки в Венеции, Италия.

Парень певицы снял видео, где можно увидеть фрагмент Собора Санти-Джованни-е-Паоло – одного из самых больших и известных святынь города. Недавно исполнительница опубликовала фото с любимым, на котором она, вероятно, отдыхает за границей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что народную артистку Украины Ани Лорак и других украинцев-приспешников Кремля могут лишить государственных наград. В конце августа 2024 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 11410, касающийся звезд-предателей, поддержавших Россию в войне. По приговору суда или решению СНБО путинистов будут лишать звания народных и заслуженных артистов. Кто оказался в черном списке – смотрите в нашем материале.

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