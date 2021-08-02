Ани Лорак с дочкой надели одинаковые купальники на отдыхе в Турции. Фото

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, улетела на отдых в Турцию вместе с 10-летней дочерью. Артистка поделилась кадром, где она вместе с Софией позируют в одинаковых купальниках.

Соответствующим фото Ани Лорак поделилась в Instagram. Звезда написала: "Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится!".

Певица с дочкой позировали в ярко-полосатых купальниках. Свой пляжный лук они украсили тоненьким ремешком на талии и солнцезащитными очками.

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На яркие кадры обратил свое внимание российский певец Филипп Киркоров. Он был одним из первых, кто написал комментарий:

"Как вытянулась!!! Какая стройняшка моя крестница!" — написал под фото Киркоров.

Поклонники звезды также засыпали Ани и Соню комплиментами:

"Как быстро летит время, Софи уже совсем взрослая! Девочки, вы красавицы!", "Роскошные девочки", "Какой загар, девчоночки! Как же вы похожи: улыбками, солнечной энергией, красотой", "Такие красивые и счастливые, пусть так будет всегда", – пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ани Лорак похвасталась своими формами, позируя на фоне бассейна в купальнике с ярким принтом. Исполнительница опубликовала фото в своих соцсетях.