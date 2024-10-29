Ани Лорак на интервью случайно перешла на украинский язык и истерически расхохоталась над этим

Певица-предательница Ани Лорак (Каролина Куек), работающая в РФ и умалчивающая войну в Украине, случайно вспомнила о своих корнях и заговорила на украинском языке. Хотя она сказала только одно слово, этого было достаточно, чтобы россияне обратили внимание на "иностранное" произношение.

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Предательница довольно быстро сообразила и сначала исправила свою "ошибку", а потом истерически рассмеялась с нелепого момента. Эта ситуация случилась на интервью у российского актера Станислава Ярушина, с 2018 года ставшего фигурантом базы "Миротворец" и часто ездившего в оккупированный Крым.

Она рассказывала, что артист даже с худшими вокальными данными может иметь свою аудиторию и своего слушателя. Однако вместо слова "слушатель" предательница сказала "покупець", еще и на украинском языке.

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", свой зритель", – сказала Ани Лорак.

После этого она исторически рассмеялась вместе с ведущим и добавила: "Вот видишь, уже заговариваюсь".

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года Ани Лорак снова публично напомнила, что она до сих пор имеет украинское гражданство и корни. Предательница выпустила альбом на основе живых выступлений в печально известном Крокус Сити Холи, где прозвучала песня "Бачила", написанная соловьиной.

Более того, ее любят россияне и не хейтят певицу за исполнение этого трека.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Билозир высказалась о певицах предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий, которые активно поддерживают путинский режим. По словам общественного деятеля, избрав пророссийскую позицию, исполнительницы взяли на себя бремя, о котором мало кто задумывается.

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