Во время репетиции первого полуфинала Евровидения 2024 могло быть показано выступление предательницы Украины Ани Лорак, которая сейчас ждет российского паспорта. На это намекнули сразу в трех разных источниках.

Telegram-канал "Дом Евровидения" 6 мая написал, что в зале включили песню представительницы Украины 2008 года, которая тогда заняла 2 место с треком Shady lady. Эту информацию подтвердил сплетник Богдан Беспалов.

Еще до первого полуфинала было непонятно, почему оргкомитет конкурса заинтересовал трек предательницы Украины. Позже "Дом Евровидения" пояснил, что выступление артистки должно было появиться в коротком видео с "наиболее иконическими танцами на Евровидении".

"Во время генеральных репетиций оно (выступление – ред.) было показано, но в трансляции полуфинала видео не сохранили", – рассказал автор канала.

Интересно, что статья на эту тему появилась и на сайте "Суспільного", однако позже почему-то была удалена. "Видео с Ани Лорак заметили во время финальной репетиции. Но это начали обсуждать в социальных сетях, и в конце концов организаторы вырезали выступление", – говорилось в тексте.

Возможно, украинцы вмешались и попросили не показывать номер предательницы, которая 16 лет назад вела себя как искренняя украинская патриотка, а затем продала совесть за кровавые рубли.

Напомним, OBOZ.UA вел прямую трансляцию, где описывал интереснейшие события, выступления и скандалы первого полуфинала.

Как известно:

Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таней Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.

Участник из Хорватии Бейби Лазанья, которому прогнозируют победу с большим отрывом, "порвал" зрителей и поднялся в рейтинге букмекеров еще выше.

Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.

После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".

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