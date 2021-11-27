5 главных мифов советского образования, которые давно пора забыть. Фото

Многие выходцы из Советского союза уверены, что тогда образование было лучше, чем сейчас. Обучение было якобы бесплатным и доступным для всех, но науку преподавали далеко не на самом высоком уровне.

Кроме того, в СССР не учили детей самостоятельности и не готовили ко взрослой жизни. Вместо этого их наказывали за каждую оплошность, били и запрещали разговаривать на английском.

OBOZREVATEL развеял мифы о том, что образование в советское время было самым лучшим.

Миф: бесплатное образование

Образование в старших классах и вузах было платным с 1940 по 1956 годы, когда вождем был Сталин. Бесплатно ученики обучались только до седьмого класса.

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В институт принимали не только оценивая способности ученика, но и материальное благосостояние семьи. Родители готовились заблаговременно к поступлению в университет: горожане просто откладывали деньги, менее состоятельные – выращивали урожай, чтобы дать взятку продуктами с огорода. Первыми в вуз брали "по блату" родственников и знакомых, а затем тех, кто больше заплатил ректору.

Миф: все дети – равны

Теория о равенстве людей в советском союзе была неправдивой. Унижали тех, кто не знал русский, отставал по программе или был из бедной семьи. Старшеклассники издевались над младшими, отбирая мелкие деньги в буфете и заставляя вместо себя мыть полы или школьную доску.

Советская школьная программа была необъятной для многих. Завучи создавали спецклассы для отстающих "двоечников". Также были обычные классы для детей со средней и высокой успеваемостью. Им учителя уделяли больше внимания. При этом у родителей не было практически никакой возможности, чтобы перевести своего ребенка в другую школу.

Миф: все знания на высшем уровне

Обучение английскому языку в СССР было редкостью, потому что власти ограничили всякое общение граждан с носителями языка. Детей заставляли "зубрить" новые слова, но свободно разговаривать между собой они не умели.

Вместо этого больше внимания уделяли точным наукам: физике, математике, геометрии и химии. Преподаватели по этим предметам были требовательными и даже отличникам ставили "тройки". В сельских школах уровень образования был очень низким, поэтому поступить в столичный вуз без репетитора было невозможно.

Детям обычно давали учить только то, что требовалось партии. Украинский язык и литература долгое время были под запретом. Учили стихотворения только тех поэтов, которые боготворили партию. От прессинга страдали всемирная и украинская история, а вместо этих предметов в программу ввели марксистские науки.

Миф: престижная профессия учителя

В учителей и преподавателей в Союзе не было никакой свободы самовыражения, они полностью подчинялись директору и установленной программе. Никто не имел права рассказывать что-то свое или приводить примеры из жизни во время занятий.

При этом в советской школе процветала система взяток. Родители "благодарили" учителей конфетами, алкоголем и дефицитными товарами, чтобы ребенку поставили пятерку за четверть. Таким образом, советский учитель рассказывал о том, как нужно быть честным, но сам жил по системе "блата".

Миф: безупречный внешний вид учащихся

Ученикам запрещали носить длинные распущенные волосы. Девочек нужно обязательно было туго заплетать, а мальчиков – коротко стричь. Тех, кто игнорировал правила, заставляли привести себя "в человеческий вид".

Также запрещали пользоваться косметикой и носить украшения. Одинаковую школьную форму девушки пытались украсить и даже укорачивали себе юбки. Но это тоже было под запретом. Нельзя было обувать кроссовки и каблуки. Ближе к 80-м эти правила ослабили.

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