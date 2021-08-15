Названы пять главных запретов в школах СССР
Сравнение современной и советской систем образования нередко становится предметом споров и дискуссий. Так, камнем преткновения являются требования к внешнему виду школьников, в которых некоторые усматривают ущемление свободы и права на самовыражение.
При этом во многих современных учебных заведениях форма также обязательна, пишет Travel Ask. Издание перечислило пять главных запретов для любого школьника времен СССР.Писать левой рукой
До середины 1980-х годов в школах Советского Союза переучивали левшей, принуждая писать правой рукой. Часто детям это давалось тяжело, но учителя были непреклонны. Такая методика отчасти объяснялась мнением о том, что левши не способны полноценно работать и воевать, так как все оборудование и вооружение сделано "под правшей".
Чтобы выработать каллиграфический почерк у школьников, даже в 80-х учащиеся начальных классов писали перьевыми ручками. И только когда ребенок начинал получать хорошие оценки на уроках письма, учитель позволял ему пользоваться шариковой ручкой, которая считалась врагом красивого почерка.
Носить в школу что-либо, кроме традиционной формы, в СССР было запрещено. Выделяться внешне в те времена не полагалось – только способностями, спортивными и творческими достижениями.
Во времена СССР школьницу, пришедшую в класс с макияжем, ждало изгнание в туалет для устранения "безобразия". Хотя некоторые девушки продолжали пользоваться косметикой принципиально, в знак протеста против запрета.
За ношение серег школьницам грозил выговор от учителя или даже вызов родителей. Кто-то из педагогов закрывал глаза на небольшие "гвоздики", но некоторые считали это "буржуазной" выходкой, недостойной девушки.
Исключение было возможным для школьниц с плохим зрением. Так, одно время в стране существовала мода на иглоукалывание, а сережки, вдетые в четко обозначенное место в ушах, якобы могли улучшить зрение.
Что касается парней, исключений не было, поэтому ношение серьги в одном ухе единогласно осуждалось и пресекалось.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер сравнил "золотой век" СССР с 1980-ми годами в США. По мнению Максима Мировича, истинный социализм был построен именно в Америке.