Названы пять главных запретов в школах СССР

Сравнение современной и советской систем образования нередко становится предметом споров и дискуссий. Так, камнем преткновения являются требования к внешнему виду школьников, в которых некоторые усматривают ущемление свободы и права на самовыражение.

При этом во многих современных учебных заведениях форма также обязательна, пишет Travel Ask. Издание перечислило пять главных запретов для любого школьника времен СССР.

До середины 1980-х годов в школах Советского Союза переучивали левшей, принуждая писать правой рукой. Часто детям это давалось тяжело, но учителя были непреклонны. Такая методика отчасти объяснялась мнением о том, что левши не способны полноценно работать и воевать, так как все оборудование и вооружение сделано "под правшей".

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Чтобы выработать каллиграфический почерк у школьников, даже в 80-х учащиеся начальных классов писали перьевыми ручками. И только когда ребенок начинал получать хорошие оценки на уроках письма, учитель позволял ему пользоваться шариковой ручкой, которая считалась врагом красивого почерка.

Носить в школу что-либо, кроме традиционной формы, в СССР было запрещено. Выделяться внешне в те времена не полагалось – только способностями, спортивными и творческими достижениями.

Во времена СССР школьницу, пришедшую в класс с макияжем, ждало изгнание в туалет для устранения "безобразия". Хотя некоторые девушки продолжали пользоваться косметикой принципиально, в знак протеста против запрета.

За ношение серег школьницам грозил выговор от учителя или даже вызов родителей. Кто-то из педагогов закрывал глаза на небольшие "гвоздики", но некоторые считали это "буржуазной" выходкой, недостойной девушки.

Исключение было возможным для школьниц с плохим зрением. Так, одно время в стране существовала мода на иглоукалывание, а сережки, вдетые в четко обозначенное место в ушах, якобы могли улучшить зрение.

Что касается парней, исключений не было, поэтому ношение серьги в одном ухе единогласно осуждалось и пресекалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер сравнил "золотой век" СССР с 1980-ми годами в США. По мнению Максима Мировича, истинный социализм был построен именно в Америке.