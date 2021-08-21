Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и опубликовала первый пост. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли зарегистрировала свой аккаунт в Instagram, на который меньше чем за сутки подписалось 4,5 миллионов читателей. Она решила делиться с поклонниками историями народа Афганистана.

Так, на странице в Instagram Джоли в первом посте опубликовала фото письма, который ей прислала девочка-подросток из Афганистана (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). В подписи к фото актриса рассказала, что встречалась с афганскими беженцами за несколько дней до террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

"Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно самовыражаться. Я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто по всему миру борется за базовые права человека", – писала в посте Анджелина.

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Также знаменитость сообщила, что ей прискорбно наблюдать, как жители Афганистана вынуждены покидать свои дома из-за страха и неуверенности, которые охватили их страну.

"Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне", – сообщила актриса.

В письме, которое написала девочка из Афганистана, было сказано, что теперь жизнь жителей страны может поменяться в худшую сторону.

"Может, мы можем вернуться на 20 лет назад, и снова у нас не будет прав. Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме", – отметила девочка-подросток.

Коротко о знаменитости:

Анджелина Джоли – американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США". Джоли создала несколько благотворительных организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Кадры были сделаны для National Geographic.