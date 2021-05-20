Анджелина Джоли снялась с роем пчел. Фото

Популярная актриса, сценарист и продюсер Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Кадры были сделаны для National Geographic.

Как сообщили на странице NG в Instagram, чтобы получились эти кадры, пришлось позировать около 20 минут. Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах.

"Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут. Обошлось без единого укуса", – говорится в посте.

Чтобы насекомые ползли по актрисе в нужном направлении, ее тело намазали специальными феромонами.

В последние десятилетия пчелы на нашей планете исчезают пугающе быстро, что грозит человечеству голодом (многие растения просто некому будет опылять). Фермеры и экоактивисты делают все, что могут, а присоединилась к инициативе ЮНЕСКО: к 2025 году организация планирует увеличить популяцию пчел на 125 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли продала картину под названием "Башня мечети Кутубия" Уинстона Черчилля за 11,6 миллиона долларов (более 300 млн гривен). Продажа состоялась на аукционе в Лондоне. Сумма стала рекордной для работ британского премьера.