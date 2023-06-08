Анджелина Джоли впервые за многие годы кардинально изменила образ. Фото тогда и сейчас

Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за многие годы кардинально изменила образ. Известная брюнетка решила вспомнить молодость и вернуть блонд.

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В последний раз в образе роковой блондинки ее видели в далеких 00-х. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анджелину Джоли привыкли видеть с длинными волосами темно-шоколадного оттенка. Десятилетиями актриса экспериментировала с длиной волос и стрижками, однако цвет прядей оставался темным.

На новых фото видно, что знаменитость осветила волосы и их состояние стало заметно хуже. Однако корни остались темными.

С дизайнерами Chloe актриса сотрудничает, чтобы создать капсульную коллекцию в стиле Джоли. Совместно с креативным директором бренда Габриэлой Херст, они работают над экологически чистой одеждой.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как Джоли выглядела раньше и насколько цвет волос влияет на внешность актрисы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Брэд Питт и его бывшая жена Анджелина Джоли даже четыре года спустя после официального развода продолжают ссориться. На этот раз актер обвинил бывшую в сотрудничестве с российским миллиардером и стремление отомстить ему.

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