Анджелина Джоли продала картину Черчилля за 11,5 млн долларов

В понедельник, 1 марта, американская актриса Анджелина Джоли продала картину под названием "Башня мечети Кутубия" Уинстона Черчилля за 11,6 миллиона долларов (более 300 млн гривен).

Продажа состоялась на аукционе в Лондоне. Об этом сообщил дом Christieʼs на странице в Twitter.

Предварительная оценка картины составляла до 2,5 миллиона фунтов (более 77 млн грн). Но как оказалось, итоговая сумма стала рекордной для работ британского премьера.

"Башня мечети Кутубия" была создана в 1943 году после встречи премьер-министра Великобритании с президентом США Франклином Рузвельтом. Черчилль пригласил коллегу съездить в Марракеш и посмотреть там закат.

В память о той поездке глава британского правительства написал картину. После смерти Рузвельта она принадлежала разным владельцам. Последним покупателем работы стал бывший муж Джоли Брэд Питт – он приобрел пейзаж в 2011 году у торговца антиквариатом Билла Рау, и подарил ее экс-возлюбленной.

Напомним, картина Винсента Ван Гога, изображающая уличную сцену Парижа, будет впервые показана публике. Она долгое время пробыла в частной коллекции французской семьи.

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