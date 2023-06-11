Анджелина Джоли, Кайли Дженнер и другие звезды, которые выглядят старше реального возраста

Есть знаменитые красотки, которые десятилетиями не меняются – выглядят так же молодо. Это Сандра Буллок, которой 58, Хэлли Берри (56 лет) или, например, Дженнифер Лопес (53 года). А есть звезды, которые из-за постоянных стрессов, многочисленных пластических операций и нанесения большого количества косметики наоборот – внешне старше цифр в паспорте.

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Рассказываем о Линдси Лохан, Бритни Спирс и других селебрити, чей реальный возраст вас удивит. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кайли Дженнер (25 лет)

Американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер в Instagram часто публикует фотографии с провокационными образами (насыщенным макияжем и откровенной одеждой). Она – ярая поклонница пластических операций: сделала острый подбородок, поработала над формой носа, носогубными складками, а также увеличила грудь, ягодицы и губы. Теперь больше похожа на женщину в зрелом возрасте, а не 25-летнюю девушку.

2. Линдси Лохан (36 лет)

Американская актриса, поп-певица и модель Линдси Лохан испортила свою внешность алкоголем, тем, что употребляла запрещенные вещества, и полным отсутствием спорта. Также знаменитость делала гиперкоррекцию скул путем введения инъекций гиалуроновой кислоты. Конечно, в соцсетях она публикует отретушированные фотографии, чтобы скрыть следы на коже от неправильного образа жизни. Но в реальности Линдси выглядит чуть ли не на 10 лет старше своего возраста.

3. Бритни Спирс (41 год)

Американская певица, танцовщица и актриса Бритни Спирс в немного за 20 сделала ринопластику, а позже провела инъекции филлеров в скулы и подбородок. Так она пыталась убрать следы на коже от постоянных стрессов, употребления алкоголя и запрещенных веществ. Похоже, омолодиться ей так и не удалось. Напротив – Бритни выглядит старше 41 года. Ситуацию усложняет ее любимый насыщенный макияж.

4. Анджелина Джоли (48 лет)

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли от природы имеет красивое и фактурное лицо. Но саму знаменитость не полностью устраивала внешность. Она несколько раз меняла форму носа и груди, удалила комки Биша и сделала легкую коррекцию губ филлерами.

При всех этих манипуляциях она выглядит уставшей, что придает возрасту. Это спровоцировали проблемы в личной жизни и со здоровьем, смерть матери и резкая потеря веса после 30 лет.

5. Мэри-Кейт Олсен (36 лет)

Американская модельер, актриса и продюсер Мэри-Кейт Олсен довольно рано решила "перекроить" лицо. Она сделала ринопластику, эндоскопическую подтяжку бровей, скорректировала филлерами скулы, углы нижней челюсти и форму губ. Все эти процедуры состарили знаменитость.

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