Утратили естественную красоту: 5 знаменитостей, чью карьеру испортила неудачная пластика. Фото до и после

Эти красавицы, несмотря на бешеную популярность, часто смотрели в зеркало и понимали, что чего-то не хватает. Дальше шли к пластическим хирургам, чтобы те подкорректировали внешность. В гонке за идеалом девушкам было тяжело остановиться. Следовательно, они утратили не только естественный шарм, но и карьеру.

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Мы собрали истории знаменитостей, которые напоминают, что не всегда пластика – удачное решение. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дженнифер Грей

Американская актриса Дженнифер Грей стала популярной после съемок в культовом фильме "Грязные танцы". Тогда у нее появилась возможность построить успешную карьеру в кинематографе. Но эти перспективы девушка перечеркнула сама. Грей казалось, что ее нос слишком массивный, а губы – тонкие. После операций черты лица стали более симметричными и гармоничными, но актриса изменилась до неузнаваемости. Следовательно, карьера дальше ролей второго плана не пошла.

2. Лара Флинн Бойл

Американская актриса Лара Флинн Бойл, звезда сериала "Твин Пикс", запомнилась зрителям своими пышными волосами и миловидной внешностью. Вполне возможно, что у нее было бы много успешных ролей в карьере. Вот только Лара решила "перекроить" свое лицо, что от природной красоты почти ничего не осталось. С новой внешностью актриса сыграла в фильме "Люди в черном 2". Дальше громких картин с ее участием не было.

3. Мег Райан

Американская актриса и продюсер Мег Райан известна в основном по ролям в романтических комедиях. Образ милой девушки с беби-фейсом стал ее визитной карточкой. Мег снялась в знаменитых лентах "Неспящие в Сиэтле", "Французский поцелуй" и "Город ангелов". Вероятно, и после 40 лет она была бы востребованной актрисой, если бы не ее пластические операции. Теперь лицо Райан похоже на маску.

4. Дэрил Ханна

Американская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Дэрил Ханна в молодости была высокой, стройной блондинкой с аккуратными чертами лица. По крайней мере, такой ее видели зрители. Сама же Дэрил так не считала. После съемок в ленте "Убить Билла" девушка решила подкорректировать внешность. Она так этим увлеклась, что теперь ее не приглашают к сотрудничеству.

5. Тори Спеллинг

Американская актриса и продюсер Тори Спеллинг, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", с детства обладала необычной внешностью, которая и делала ее уникальной в мире кино. Тори не смогла принять себя такой, как есть, и решила "исправить" недостатки. В результате Спеллинг изменила себя, сделав черты лица более грубыми. После нескольких неудачных операций она не получала заметных ролей в сериалах и кино.

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