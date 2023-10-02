Андрею Данилко – 50! Как безответная любовь помогла создать Верку Сердючку, что предсказала артисту Пугачева и почему его стеснялись родные

Ровно 50 лет назад, 2 октября 1973 года, в семье Михаила и Светланы Данилко родился сын Андрей. Сегодня его имя известно каждому украинцу, а его образ Верки Сердючки стал популярен далеко за пределами родной страны и полюбился многомиллионной армии фанатов. Впрочем, такой преданной любви в жизни музыканта, актера, композитора, породиста, юмориста и шоумена было раньше не столь много.

Данилко рос в малоимущей семье. Его отец умер от рака легких, когда маленькому Андрею было всего семь лет. Поэтому мальчика и старшую его на 10 лет сестру Галю приходилось кормить одной только маме, которая для этого работала на работе по 2-3 смены подряд. В день рождения выдающегося украинского артиста OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о личных драмах звезды, его пути к признанию и безответной любви.

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Школьные годы и первая безответная любовь, которая помогла создать Сердючку

Учился маленький Андрей в полтавской школе №27. Там он встретил скромную и симпатичную девочку Аню Сердюк, с которой сидел за одной партой. Данилко сразу влюбился в одноклассницу. Та относилась к нему хорошо, но как к другу. Они были разные: она – отличница из интеллигентной семьи, он – бедный парень с не очень хорошей успеваемостью.

Несмотря на то, что Андрей был из бедной семьи, он смог стать настоящей звездой школы. Возможно, именно поэтому на выпускной костюм для парня скидывался весь класс – так сильно они любили харизматичного, хотя и застенчивого одноклассника. Данилко занимался музыкой, ходил в художественную школу и театральный кружок. Вместе с тем играл в КВН, где в конце концов стал капитаном команды.

И хотя Андрею так и не удалось расположить к себе Аню Сердюк, однажды он сделал громкое заявление, что прославит имя девушки на весь мир. Конечно, тогда к словам влюбленного юноши никто не отнесся серьезно, но много лет спустя песни Сердючки (почти однофамилицы Сердюк) стали хитами не только в Украине, но и в Европе и Америке. Тогда Анна поняла, что ее бывший одноклассник не шутил и выполнил обещание.

Сложные отношения с семьей

Как мы уже заметили выше, отец Данилко умер, когда мальчику было всего семь лет. Мама много работала и почти не занималась воспитанием сына, а с сестрой у будущего артиста была слишком большая разница, чтобы они были очень близки в детстве. Когда Андрей вырос и наконец добился успеха, в его отношениях с родными не произошло заметного сближения. Вероятно, это потому, что на старте творческого пути в парня никто не верил из близких. Более того, и мама, и сестра стеснялись того, что их сын и брат переодевался в женщину. Так продолжалось, пока Данилко не начал зарабатывать приличные гонорары благодаря своей накладной груди и ярким платьям.

Тем не менее, шоумен всегда старался помочь семье, когда уже стал звездой и стал получать деньги. Благодаря ему сестра смогла купить трехкомнатную квартиру и неоднократно съездить на отдых на море. Впрочем, скандалы не прекращались даже во взрослом возрасте. Однажды Галина написала заявление на брата за то, что он якобы похитил ее сына. На самом же деле музыкант был обеспокоен состоянием здоровья племянника и положил его в больницу на обследование. Сестри об этом не сказал специально, зная, что она не позволит.

В 2021 году стало известно о смерти мамы знаменитости. Хотя, как выяснилось, умерла женщина раньше, однако музыкант это скрывал от прессы и фанатов. Светлане Ивановне было 82 года. Как рассказали соседи, звездный сын приезжал к ней и много помогал.

Первые успехи и неудачи в карьере

Андрей окончил школу в 1991 году, поступил в Полтавское профтехучилище, однако уже тогда осознал, что свяжет свою жизнь со сценой. Он много выступал как юморист и фактически стал первым украинским стендап-комиком, хотя тогда таких терминов еще не существовало.

Верка Сердючка впервые появляется на фестивале юмора в Одессе "Юморина" 1 апреля 1993 года. Прямая, самоироничная, саркастическая, уверенная в себе, беззастенчивая, но очаровательная героиня не могла не понравиться публике, хотя тогда и заняла лишь второе место. Впрочем, уже через год Верка вернулась и забрала Гран-при.

После этого количество выступлений, в том числе на телевидении, стремительно увеличивается. А уже в 1997 году на экраны выходит культовое "СВ-шоу", где харизматичная и яркая проводница Верка общалась с самыми известными артистами.

А вскоре Сердючка выпускает собственные треки, которые один за другим становятся хитами. Ни один украинский праздник не обходился без "Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп, а я спiваю" или "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так". На новый год звезда обязательно снимается в мюзиклах, где играет такие же эксцентричных, смешных и ярких барышень.

Однако за этим эффектным образом, который так любили зрители, все еще скрывался застенчивый и романтичный парень. Он отважился открыться в 2005 году – тогда Данилко выпустил свой первый лирический песенный альбом под названием "После тебя". Однако публика, по крайней мере, большая ее часть, такое неожиданное проявление от музыканта не оценила, поэтому свою лирическую натуру артист в конце концов спрятал еще глубже.

Скандал на Евровидении и пророчество от Аллы Пугачевой

В 2007 году Сердючка становится главным открытием и звездой Евровидения. Тогда Украина заняла второе место, однако героиня Андрея Данилко стала настоящей любимицей европейской публики, и этот статус она держит уже много лет. Впрочем, для самого музыканта участие в конкурсе обернулось громким скандалом.

Яркая Верка Сердючка зажгла на сцене в Финляндии с треком Dancing Lasha Tumbai. Тогда российские фаны обиделись на артиста, заявив, что в припевах им слышится "раша, гудбай" вместо "лаша тумбай". Поклонники из РФ объявили Данилко бойкот, который перерос в настоящую травлю. Масла в огонь подливали федеральные пропагандистские каналы и личная враждебность руководства к музыканту. Из него буквально сделали страшного врага, поэтому сейчас Данилко говорит, что для него война с РФ началась еще 15 лет назад, однако тогда он до конца этого не осознавал.

Об этих последствиях музыканта предостерегала его коллега Алла Пугачева. Она предупредила Данилко, что у него могут возникнуть проблемы из-за его песни для Евровидения. Артист вспоминал, как сидел в гримерке после выступления и не мог смотреть на телефон, который разрывался от звонков и сообщений. Первым дозвонившимся человеком была примадонна. Она сказала, что это "заказуха" и артисту как минимум на 5 лет перекроют возможность сниматься. Ее слова оказались пророческими.

Сейчас же Сердючка и не думает петь в некогда скандальной песне "лаша тумбай" – теперь там звучит исключительно "раша, гудбай". После полномасштабного вторжения звезда остался в Киеве, а затем возобновил концертную деятельность, чтобы собирать деньги на нужды ВСУ и всех, кто пострадал в результате российской агрессии.

Данилко в образе Сердючки со сцены откровенно желает Путину "сдохнуть", а украинская и зарубежная публика, как и 15-20 лет назад, продолжает сходить с ума под зажигательные хиты всенародной любимицы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в российском Новочеркасске Ростовской области разразился скандал из-за песни Верки Сердючки, которую включили на свадьбе. Одна из жительниц возмутилась, что на всю улицу звучало "Ще не вмерла Україна", и она вызвала полицейских. Подробности – в нашем материале.

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