Андрей Кравченко вступился за скандальную Славу Каминскую: она со всеми общается на русском, но классная и точно за Украину

Украинский певец Андрей Кравченко, относительно недавно ставший популярным на украинской сцене, вступился за коллегу Славу Каминскую, с которой записал дуэт на песню "Зупини". Окружение артиста отговаривало его от сотрудничества со скандалисткой, апеллируя ее русскоязычностью и противоречивыми высказываниями, однако он настоял на своем.

Андрей Кравченко убежден, что у экс-участница "НеАнгелов" есть проукраинская позиция, а ее нежелание разговаривать на родном языке – это признак искренности. Такое мнение певец высказал в интервью Алине Доротюк.

"Когда мы записывали дуэт с ней, это была безупречная переписка, безупречный разговор. Она классная, открытая и искренняя. Она за Украину. Это 100%. И она из тех людей, кто не лицемерит", – сказал Кравченко.

Он не поддерживает популяризацию русского языка в Украине, но не готов осуждать людей, отказавшихся учить украинский. Певец считает, что их нельзя приравнять к предателям Украины, как, например, Ани Лорак или Таисию Повалий.

"Не поддерживаю тех людей, которые говорят на русском языке, но не могу ее осуждать. Они сделали свой выбор. Если это человек публичный, то аудитория сама его осудит или не осудит. Собственно, это происходит постоянно", – сказал артист.

Кравченко назвал Каминскую "женщиной-огонь" и заверил, что следил за ее нарративами до записи дуэта и не увидел ничего, что указывало бы на неоднозначность позиции певицы.

"Было все просто идеально. Мне все говорили: "Будет хейт, ты себя закопаешь". Я не вижу, почему я могу себя закопать. Я не могу Славу приравнивать к таким как Ани Лорак и Таисия Повалий. Тех, кто предал. Слава никого не предавала, просто ей так удобно. Возможно, она и пытается говорить на украинском языке. Я не хочу ее оправдывать сейчас, но это ее вопрос", – резюмировал Кравченко.

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