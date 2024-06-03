Андрей Хливнюк, защищающий Украину в составе ВСУ, объяснил феномен 'супергероев': не нужно делить людей на мирных и немирных

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с начала полномасштабного вторжения России отправился на фронт воевать против оккупантов, объяснил единственный фактор, чем отличаются военные от гражданских. Он призвал не дистанцироваться от людей в форме, ведь война "касается каждого".

Вокалист объяснил в интервью Голосу Америки, что "супергерои" на фронте раньше были обычными гражданскими со своими переживаниями и проблемами, поэтому делить общество на мирное и немирное – не самая лучшая идея.

"Не делите, пожалуйста, людей на мирных и немирных. Те, кого не видевшее войну общество назначило супергероями и теми, кто эту проблему решит, это такие же точно "вы", только в зеленой одежде. С теми же проблемами, с теми же переживаниями, с теми же амбициями, депрессией, все то же самое. Они просто одеты иначе. Может, чуть больше видели и на большее теперь способны. Но пропасти не должно быть никакой, потому что это касается каждого", – отметил Хливнюк.

Он рассказал и о своем наблюдении по восприятию войны у разных украинцев: те, что в Украине, и те, что за рубежом. Оказалось, что разница существует и часто те, кто находится дальше от линии фронта, тем меньше понимают, какова на самом деле война.

"Чем дальше от фронта, тем более кровожадная аудитория. Когда упитанные ребята призывного возраста за границей кричат "Смерть врагам", то ты такой думаешь: "Окей, ну конечно смерть, но мы как-то далеко от того места". Для них это что-то такое другое, какие-то другие люди, рыцари без страха, где-то сражаются 24/7 со своими золотыми мечами. И нужно это как-то немного изменить", – отметил воин.

В частности, артист признался, что чувствует вину из-за того, что часто находится за границей из-за благотворительных выступлений "Бумбокса". Он объясняет, что это действительно второстепенное дело, а в приоритете все одного остается фронт, хотя и относительно безопасный для Хливнюка. В настоящее время фронтмен находится во второй линии обороны, поэтому это предохраняет его от вражеской пехоты.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Хливнюк призвал брать в руки оружие и уходить на фронт добровольцами. Он подчеркнул, что воины на передовой истощены.

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