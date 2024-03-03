'Не ждите повесток': Андрей Хлывнюк высказался о мобилизации в Украине и рассказал об усталости воинов на фронте

Известный украинский музыкант, а с 24 февраля 2022 года и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк придерживается мнения, что военнообязанным в Украине не стоит ждать повестки, а нужно идти на фронт добровольцами. Лидер группы "Бумбокс" пояснил, что защитники, воюющие с оккупантами уже 10 лет или 2 года, очень устали, но не собираются сдаваться и отступать. Несмотря на это, сегодня украинская армия нуждается в усилении в аспекте человеческого ресурса.

Своими мыслями по этому поводу певец поделился в интервью для YouTube-канала DW Українською. Хлывнюк посоветовал соотечественникам выбирать подразделения, которые им нравятся, и идти защищать свой дом и своих родных от жестокого врага. Мобилизацию он назвал "необходимостью".

"Я думаю, что надо добровольцем идти на фронт. Не ждите повесток, выбирайте нравящиеся подразделения, идите и работайте. Если вы военнообязанные, определенного возраста, вам позволяет здоровье, идите защищать дочерей и сестер от изнасилований, мам от убийств, свои дома от разграблений, разбомбления. Что здесь странного? Я не понимаю. Мобилизация – это необходимость", – высказался артист.

Хлывнюк не сомневается, что воины, которые уже находятся на фронте, не оставят оружие. Несмотря на это, музыкант отмечает – защитники истощены, ведь уже длительное время вынуждены воевать без ротации.

"Люди очень устали. Те, с кем я общаюсь, будут стоять до смерти очень долго. Столько, сколько нужно будет. У меня огромная честь общаться с такими людьми. Многие из них и не были военными до полномасштабного вторжения, а кто-то 10 лет воюет. Никто не бросит оружие и не уйдет никуда. Все будут защищать. Речь уже идет не об армии и не армии, службе и не службе. Это экзистенциальная война за само существование украинской нации. Не просто как этноса, а физически как людей нас хотят уничтожить. Мы должны отбиться и должны победить или погибнуть", – прокомментировал фронтмен "Бумбокса".

Как писал OBOZ.UA ранее, Хлывнюк убежден, что война в Украине, к сожалению, только началась и продлится еще очень долго. "Как минимум всю мою жизнь", – высказался 43-летний артист. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!