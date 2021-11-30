Экс-глава ОП Богдан засветился на элитной вечеринке с украинскими звездами. Фото

Дарья Дурова
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Вечеринка LUX FM CHERRY PARTY

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил звездную вечеринку в загородном комплексе NAVY под Киевом. На мероприятии присутствовало немало других знаменитостей, среди которых – нардеп от "Слуги народа", борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Как пишет ТСН, на LUX FM CHERRY PARTY выступали украинские артисты MONATIK и WELLBOY. Приглашенной гостьей была румынская певица Minelli, исполнительница хита Rampampam.

Певица Minelli

В загородном комплексе фотографы заметили также Лесю Никитюк, KOLA, KRUTЬ, Олимпию Вайтмусташ, Ирину Пикалову, Елену Войченко и других известных личностей. По данным журналистов, фан-зона в NAVY была заполнена практически полностью.

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Богдан отдыхал в VIP-зоне. Он попал в объектив, когда развалившись сидел в кресле и что-то смотрел в своем смартфоне.

Андрей Богдан на вечеринке

ТСН передает, что экс-руководитель ОП курил кальян, общался с друзьями и смотрел выступления музыкантов.

Богдан общался с друзьями

На фото с вечеринки видно, что бывший политический деятель был одет в джинсы, серый свитер и черные кроссовки.

Экс-глава Офиса президента в NAVY
Богдан в NAVY

Предлагаем посмотреть фото других звезд, которые отдыхали или выступали в загородном комплексе NAVY:

Жан Беленюк
Модель и диджей Олимпия Вайтмусташ
Гости слушали WELLBOY
WELLBOY на сцене
Выступление MONATIK

Как писал OBOZREVATEL, ранее на концерте в Дворце "Украина" в Киеве певица Алина Гросу помогла своему фанату сделать предложение своей девушке. Артистка пригласила влюбленных на сцену, где пара помолвилась.

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