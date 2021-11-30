Экс-глава ОП Богдан засветился на элитной вечеринке с украинскими звездами. Фото

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил звездную вечеринку в загородном комплексе NAVY под Киевом. На мероприятии присутствовало немало других знаменитостей, среди которых – нардеп от "Слуги народа", борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Как пишет ТСН, на LUX FM CHERRY PARTY выступали украинские артисты MONATIK и WELLBOY. Приглашенной гостьей была румынская певица Minelli, исполнительница хита Rampampam.

В загородном комплексе фотографы заметили также Лесю Никитюк, KOLA, KRUTЬ, Олимпию Вайтмусташ, Ирину Пикалову, Елену Войченко и других известных личностей. По данным журналистов, фан-зона в NAVY была заполнена практически полностью.

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Богдан отдыхал в VIP-зоне. Он попал в объектив, когда развалившись сидел в кресле и что-то смотрел в своем смартфоне.

ТСН передает, что экс-руководитель ОП курил кальян, общался с друзьями и смотрел выступления музыкантов.

На фото с вечеринки видно, что бывший политический деятель был одет в джинсы, серый свитер и черные кроссовки.

Предлагаем посмотреть фото других звезд, которые отдыхали или выступали в загородном комплексе NAVY:

Как писал OBOZREVATEL, ранее на концерте в Дворце "Украина" в Киеве певица Алина Гросу помогла своему фанату сделать предложение своей девушке. Артистка пригласила влюбленных на сцену, где пара помолвилась.