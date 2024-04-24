Андре Тан резко обратился к украинцам, покупающим одежду зарубежных брендов: какого черта мы спонсируем чужую экономику?

Известный украинский модельер Андре Тан резко высказался по поводу предпочтения покупки одежды иностранных брендов в то время, как в Украине отшивают такие же качественные вещи. Приобретение отечественного продукта он называет своего рода помощью самому себе.

Он вспомнил в Instagram километровые очереди на открытие масс-маркет-магазина Zara и отметил, что израсходованные там средства не сделают погоду бренду, но могут повлиять на украинскую экономику. В качестве примера дизайнер взял несколько стран Европы и рассказал об их поддержке отечественного бизнеса.

"Сейчас пошла волна хейта в адрес украинских брендов. Прямая цитата: "Украинские бренды охр*нели, кем они себя вообразили. В той же Zara можно такое купить.." Окей, окей – видел я те километровые очереди в Киеве на открытии Zara. И как вам оно? Приятнее отдавать последние деньги мировому масс-маркету, у которого и так все хорошо? Им ни холодно, ни жарко от ваших денег", – объяснил дизайнер.

Он призвал поддерживать украинскую экономику, покупая одежду у украинских брендов, ведь подобный опыт уже имеют страны Европы.

"О чем я сейчас: испанец всегда купит у испанца, француз – у француза, итальянец – у итальянца, потому что верят в то, что лучше своих же своим не сделают, поддерживают и делают вклад в свою экономику! А мы чем хуже? Какого черта мы должны спонсировать чужую экономику в ущерб своей, выбирая не своего производителя?" – резко высказался Андре Тан.

Он объяснил процесс, по какому, покупая украинское, можно "задонатить самому себе". Прежде всего, бренды часто сотрудничают с благотворительными фондами, благодаря чему часть средств с покупки перечисляется на нужды армии.

"Не будем забывать, что налоги с продаж идут на содержание школ, садов, дорог... и т.д.", – отметил он еще одну важность поддержки отечественных брендов.

В частности, значительную роль в этом играет и создание дополнительных рабочих мест, что влияет на жизнь самих граждан, пишет модельер: "Украинские бренды обеспечивают работой сотни тысяч людей – от портных до бухгалтеров, которые получают зарплаты и кормят свои семьи. То есть, покупая украинское, вы донатите сами себе! Не нужно прибедняться, что мы поддерживаем украинские бренды – мы поддерживаем самих себя".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Андре Тан рассказывал, как у него путинистка Таисия Повалий украла платье. Певица делала заказ на индивидуальный пошив, а под предлогом "не сидит нормально" забрала его себе.

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