Андре Тан рассказал, как добился успеха: раньше мои задачи сводились к 'прокормить себя'

Популярный украинский модельер Андре Тан рассказал свою историю успеха и отметил, что никогда "не осядет на золотой песок". Он заявил, что раньше его задачи сводились к тому, чтобы "прокормить себя", а теперь дизайнер планирует развивать компанию.

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "Инвестиция в свою окружение — намного выгоднее, чем в золото или биткоины. Мне хочется более масштабных, серьезных проектов, смысл которых больше в том, чтобы отдавать, а не получать", – написал Андре Тан (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модельер привел в пример, что хочет в ближайшее время создать стипендию Андре Тана в текстильном техникуме, в котором когда-то учился.

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Кроме того, дизайнер вспомнил, как в возрасте 24 года посетил свадьбу своей сестры, где у него поинтересовались, что ему еще нужно, ведь он "везде побывал и многого достиг".

"Я посмотрел на него и подумал про себя: "Какой же ты идиот! Да я вообще еще ничего не сделал, у меня вся жизнь впереди!". Со стороны казалось, что у меня есть все. К 24 годам я уже действительно успел поездить по миру, купил себе 2-х комнатную квартиру, меня знала вся страна из-за самого рейтингового проекта "Жертва моды"", – написал он.

Тан добавил, что когда человек растет и развивается, то у него появляются другие цели и задачи, как это случилось и с ним.

"Если раньше мои задачи сводились к "прокормить себя", то сейчас мне хочется развивать компанию, развивать своих людей, чтобы они росли не только профессионально, но и ментально. Я действительно мог бы осесть на золотой песок и вообще не работать много-много лет подряд. Ну разве это интересно? Лично мне – никак нет", – подытожил модельер.

Отметим, что Андре Тан, который родом из Харьковской области, является одним из лучших дизайнеров Украины. Он владеет брендом a.TaN by Andre Tan.

Еще в 11 лет Андрей Тищенко (так звучит настоящее имя Андре Тана) начал заниматься на курсах кроя и шитья. Он делал одежду куклам, своей сестре и уже в юном возрасте осознал, что хочет стать главным редактором модного журнала "Изабель".

В 1998 году поступил в Харьковский текстильный техникум на факультет моделирования, а после, окончил Киевский университет технологии и дизайна.

Вскоре его внесли в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. Стоит добавить, что Андре Тан занимается благотворительностью, хотя не любит афишировать это.

Вскоре он получает множество наград, среди которых – "Лучший дизайнер Украины" (2007, 2015), "Героя светской хроники" по версии журнала ELLE (2017), а в 2018 году стал первым, кто создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан рассказал три истории из прошлого, когда он едва не попрощался с жизнью. По его словам, еще в роддоме врачи спасли ему жизнь, также он попадал в аварию и однажды модельер выпил аяуаски.