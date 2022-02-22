Анатолий Анатолич потроллил пропагандистов Путина, показав "издевательства б*ндеровца над русскоязычными детьми"

Украинский шоумен Анатолий Анатолич потроллил российских пропагандистов, "посоветовав" им выдать его фото с дочерьми за "б*ндеровца, который издевается над русскоязычными детьми". На снимке известный теле- и радиоведущий заснят со своими дочками Алисой и Лолитой.

Соответствующий пост Анатолич обнародовал на личной странице в Instagram. "Отдаю фото российским СМИ. Бесплатно", – пошутил он.

К милому кадру, где папа с дочками веселятся и обнимаются, шоумен приделал логотип пропагандистского телеканала "Россия 1". Отметим, что в обычной жизни знаменитость и его семья общаются на русском.

Видео дня

Отметим, что этот пост Анатолич залил в сеть после обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам 21 февраля. В ходе указанного выступления глава страны-агрессора повторил старые и выдал новые фейки, перекрутил исторические факты, пригрозил Украине, а также признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В комментариях к посту украинского шоумена многие интернет-пользователи высказали свое недовольство агрессивной политикой Кремля.

"А малого где дели, "распяли"?" – с иронией спросила одна из подписчиц, имея ввиду годовалого сына звезды Нила. "Вот и выяснилась правда. Неприятный ты человек. Ты поди и дома их разрушал. Из лего", – пошутил украинский комик, сценарист Юрий Карагодин.

Коротко о знаменитости:

Анатолий Анатолич (настоящее име – Анатолий Анатольевич Яцечко) – украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" (телеканал "Украина"). Родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

Женат на Юлии Бойко и воспитывает троих детей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сербский кинематографист Эмир Кустурица, поддерживающий политику Кремля, согласился занять должность главного режиссера Центрального академического театра армии РФ. Такую работу ему предложил российский министр обороны Сергей Шойгу.