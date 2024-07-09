Анатолич поссорился с 'супермамой' на фоне обстрелов Украины: она отправила ведущего на фронт и хочет 'переговоров'

Украинский ведущий Анатолий Анатолич публично поссорился с участницей шоу "Супермама" по имени Тая, которая на фоне безжалостной атаки РФ на гражданские объекты заговорила о переговорах со страной-агрессором. Звезда назвал блогершу "тупой", а она в ответ пожаловалась на "буллинг" и отправила артиста на фронт.

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Женщина заявила, что хочет "для своего ребенка мирной жизни и мирного неба", а концепция борьбы до последнего "никому не нужна". Ее пост возмутил Анатолича.

"Неужели вас не учит исторический опыт, что только переговорами можно достичь того покоя и мира? | кому нужна будет Украина с границами 91 первого года, если украинцев не останется и нас всех уничтожат? Я за жизнь. Я за мир! Извините, может, я что-то не так понимаю, но желанием мести мы далеко не доедем и будущее просто некому будет строить", – написала участница шоу.

Тая, у которой более 70 тысяч подписчиков, одновременно называет удар РФ по детской больнице "цинизмом" и продвигает в массы идею скорейших переговоров с террористами.

"Такие новые блогеры, получившие популярность благодаря тому, что их показали в трэш-шоу, своей тупостью несут реальные опасности. Это просто п*здец. Тупые люди иногда опаснее оружия. Потому что с их молчаливого согласия творятся страшные вещи", – заметил ведущий.

Он отметил необходимость обязать отвечать за свои слова всех юзеров, имеющих хотя бы 10 подписчиков, ведь их позиция может быть вредной для общества.

В ответ "супермама" начала спекулировать по темах родительства и фронта. Она возмутилась, что "девушку с ребенком" осудили за тезисы о переговорах на фоне траура по погибшим от рук России.

"У вас с головой все в порядке? На пост о желании мира вы делаете буллинг на девушку с ребенком. Анатолич, может пора в окоп, ребят сменить, а не п*здеть на людей?" – написала ведущему украинка.

На это он поднял тему заработка блогеров на аудитории и то, к чему готовы такие люди ради популярности.

Ранее OBOZ.UA писал, что пока некоторые украинцы хотят разговора с убийцами детей, мировые звезды подчеркивают, что нам нужно оружие, а не договоренности с террористами.

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