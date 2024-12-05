Анатолич поразил историей, как когда-то в семье Януковича праздновали день рождения

Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич рассказал, как вел праздник членам пропагандистской Партии регионов. Он вспомнил историю, как в 2012 году побывал на дне рождения Виктора Януковича-младшего, где было немало пьяных людей.

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Шоумен признался в интервью Славе Демину, что заранее не знал, кому должен был вести праздник, а сказали ему, кто будет именинником, только перед самой дверью в заведение. Более того, его просили не готовить сценарий ко дню рождения, ведь в этом не было смысла.

"Я вел когда-то день рождения младшему Януковичу. 2012 год. Там была смешная история – были ивенты, когда ты не знаешь у кого ведешь, – вспомнил Анатолий Анатолич. – У тех людей не надо было готовиться. Ты просто должен дать слово этому человеку, тому человеку... Тогда как-то не было (ведущие не шутили. – Ред.)."

Тогда ведущий впервые увидел Межигорье, но не знал, что это оно. По словам Анатолича, он подумал, что та местность – хороший парк в Донецке.

"Это было смешно, потому что жена подарила ему видео, где его сын поет песню на русском. И гуляет еще и по какому-то парку. А я думаю, такой парк красив, наверное, в Донецке. А потом, когда появились первые кадры из Межигорь я понял – это снималось в Межигорье у дедушки", – признался он.

Анатолий Анатолич также вспомнил, как заканчивался этот "пир на весь мир". Прежде всего все гости были пьяными. Во-вторых, караоке было самым главным развлечением в тот вечер.

"Там должны выступать артисты, но в какой-то момент организатор сказал, что артистов всех отменяют, а они (гости. – Ред.) будут петь караоке. У меня там работа была – два слова сказать. Они поют караоке, а все артисты получили гонорар и поехали домой", – добавил ведущий.

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