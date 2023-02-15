Анатолич оправдал Веру Брежневу за слова о том, что она ''не украинская певица'': несправедливо ставить ее в один ряд с другими

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич попытался объяснить, почему не критикует певицу Веру Брежневу за интервью трехлетней давности, где она уверяла, что не считает себя украинской певицей. Поскольку после 24 февраля 2022 года артистка полностью сменила риторику и покинула Россию, он не считает ее такой же предательницей, как другие украинские звезды, умалчивающие о войне.

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Анатолич объяснил, что позиция знаменитости в прошлом не столь важна, как ее проукраинская деятельность в течение последнего года. Об этом он сказал в интервью "Звездному" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий обратил внимание, что исполнительница сказала это три года назад и отметил, что интервьюером был фигурант базы "Миротворец" Вячеслав Манучаров.

"Этому видео три года. И мне присылают это видео, спрашивают: "Что ты скажешь?" Во-первых, это было три года назад. Манучаров, бравший у нее интервью, – суперпропагандист. Это отдельная тема для изучения. Он берет интервью только у сепаров. Тогда, как я понимаю, он ее подставил. Но это было три года назад. У многих были полутона. Кто-то не понимал", – сказал Анатолич.

Он выразил мнение, что неправильно одинаково судить артистов, которые работали в РФ до 2022 года, но после полномасштабного нападения отреклись от этого, и звезд-украинцев, которые продолжают там жить и молчать.

"Жанна Бадоева, Тодоренко, Островская, Елка, Лолита, Лорак, Повалий, Asti, Мари Краймбери – украинки. Я так могу много перечислять. Они все молчат. Поэтому, я считаю, нечестно ставить в один ряд с ними Веру Брежневу, потому что она не молчит. Она уехала из России. Она поддерживает Украину", – резюмировал Анатолич.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после 24 февраля Вера Брежнева покинула РФ. Ее бывшая PR-менеджерша заявила, что звезда разорвала все контракты в России и не намерена возвращаться. Впоследствии певица засветилась на видео с гуманитаркой, отправлявшейся в Украину, когда разгружала фуру.

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