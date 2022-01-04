Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо до пластических операций

Украинская модель с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук поделилась фото до своей экстремальной пластики. Еще три года назад у блогера была совсем другая внешность.

Архивный снимок интернет-знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. "И еще раз: 30 и 33. Что скажешь?" – подписала кадр она.

На коллаже Покрещук объединила две фотографии. На первой она запечатлена в 30-летнем возрасте. Тогда у модели еще не было ее больших скул, а лицо выглядело более натуральным.

Сейчас же, кроме огромных скул и губ, у блогера розовые волосы. Она также носит яркий макияж и время от времени надевает цветные линзы – к примеру, светло-серые, как на второй фотографии из коллажа.

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Поклонники Покрещук поддержали ее стремление выделиться из толпы с помощью внешности, однако большинство пользователей сети признались, что им больше нравиться лицо модели до хирургического вмешательства.

"Раньше было лучше", "Что тут скажешь? Раньше симпатичная баба была", "30 – человек, 33 – аватар", – пишут в комментариях под постом.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Покрещук родилась в Киеве. Она получила известность в интернете после того, как увлеклась модифицированием своей внешности. На основную страницу блогера в Instagram подписано больше 271 тыс. человек.

Покрещук открыто рассказывала о своей пластике, о которой мечтала с 26 лет. Она говорила, хочет сделать еще несколько операций – снова увеличить грудь и ягодицы. Также она делала липосакцию, "накачивала" губы, скулы.

Настя училась на косметолога, некоторые процедуры делала себе сама, утверждая, что это у нее получается не хуже, чем у врача.

Интернет-звезда довольна своими новыми данными. Она считает, что раньше была "страшной и выглядела как серая мышь".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Покрещук показала свои формы и плоский живот во время танца в откровенном бикини. Она получила стройную фигуру в том числе благодаря липосакции.

Как выглядит лицо украинской модели с самыми большими скулами без макияжа – смотрите по ссылке. А как она выглядела в 16 лет – смотрите тут.