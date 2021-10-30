Ампутировали ногу и подхватил COVID-19: появились подробности смерти диктора Кириллова

Легендарный российский телеведущий и диктор СССР Игорь Кириллов, который скончался утром 30 октября, долгое время болел и находился в больнице. Еще в сентябре врачи ампутировали ему ногу, а поздней, находясь в палате, ведущий "подхватил" COVID-19.

Об этом в комментарии изданию "Газета.ru" коллега Кириллова, которая долгое время помогала ему в медийных проектах, Анна Шатилова. Она утверждает, что всю информацию о серьезном недуге известного диктора скрывала от общественности его супруга.

"Она (жена Кириллова, – Ред.) ничего мне не говорила, не говорила, что Игорю Леонидовичу нужна какая-то помощь. Причем я вчера ей звонила вечером, она ответила: "Ой тут долгая история такая, давай я тебе позже перезвоню". Но так и не перезвонила. Тогда я позвонила самому Кириллову, но его номер уже недоступен. А когда сегодня около 10 утра он сам позвонил, то из трубки звучал уже не его голос...", – поделилась телеведущая, как узнала печальную новость.

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Шатилова также добавила, что почти полстолетия, которые она работала плечом к плечу с Кирилловым, для нее останутся лучшим временем в ее карьере и жизни. О самом дикторе она отзывается как о хорошем человеке, очень ответственным и понимающим.

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