Американского актера Арми Хаммера заподозрили в каннибализме после того, как в сети появилась переписка, которую артист предположительно вел с некой женщиной.

Об этом сообщает издание Just Jared. По словам инсайдеров, скриншоты диалога появились в Twitter. В нем Арми якобы признавался собеседнице, что ему нравится, когда его называют "папочкой". Кроме того, он заявлял, что мечтает "выпить кровь женщины" и даже "съесть ее". Хаммер также делился своими сексуальными БДСМ-фантазиями (фото смотрите ниже).

"Это так жестко. Думать, что держу твое сердце и контролирую его биение", – писал Арми, признавшись, что когда-то вырезал кусочек сердца животного, пока оно было еще живым, и съел его.

Однако инсайдеры отметили, что доказательств подлинности переписки актера с женщиной нет. Поэтому многие поклонники артиста считают, что это фейк.

Напомним, что в июле 2020 года Хаммер развелся с женой Элизабет Чэмберс после 10 лет брака. Тогда же актер попал в скандал, когда его уличили в секс-переписке с россиянкой. Арми якобы присылал девушке снимки интимного характера, просил называть его "папочкой" и просил ее подписать с ним договор о неразглашении.

Арми Хаммер известен по фильмам "Социальная сеть", "Белоснежка: Месть гномов", "Одинокий рейнджер", "Агенты А.Н.К.Л." и "Назови меня своим именем".

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