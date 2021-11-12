35-летняя американка вышла замуж за гея: как живет необычная семья. Фото

35-летняя Бринн Эмбли и 33-летний Мэтью Нейлсон счастливо живут в браке и воспитывают двоих детей несмотря на то, что мужчина – открытый гей. Пара поженилась в 2017 году и уверена: главное не физические отношения, а уважение друг к другу как к людям.

Семья живет в штате Мичиган (США). Как пишет британский таблоид The Sun, мать двоих детей описывает себя как натуралку, в то время как ее муж идентифицирует себя как гея или пансексуала, признавая, что его "больше привлекают мужчины, чем женщины".

В своей ориентации Мэтью признался Бринн на одном из первых свиданий, но женщина, к его удивлению, лишь пожала плечами.

"Он посмотрел прямо на меня и сказал: "Бринн, я гей". Я помню это, потому что он казался таким серьезным – как будто ждал от меня какой-то реакции. Но это просто не имело значения, ведь он был со мной и это был его выбор", – сказала женщина.

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До того, как они поженились, Мэтью встречался как с мужчинами, так и с женщинами, но ни с кем не занимался сексом.

Супруги являются членами религиозного направления, которое не оправдывает однополых отношений, – Церкви Иисуса Христа и Святых последних дней.

Мэтью признает, что с этим были связаны его попытки строить отношения с противоположным полом. Интересно, что со своей женой он познакомился во время церковной службы.

"Я знаю: он думает, что я привлекательная, и я знаю, что он тянется ко мне. Его сексуальная ориентация не отменяет этого", – рассказала Бринн.

Нетрадиционная пара поддерживает свои отношения с помощью терапии и еженедельных секс-дискуссий, запланированных на каждый четверг, где они делятся своими чувствами.

"Я слышал, как геи говорят, что они даже представить себе не могут половую связь с женщиной, но я никогда не чувствовал этого. Нам нравится заниматься сексом и быть вместе физически", – признался мужчина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее американский актер Кэл Пенн, звезда сериала "Доктор Хаус", признался, что является геем. Каминг-аут 44-летний бывший сотрудник администрации президента США совершил в биографической книге "Вы не можете быть серьезными".