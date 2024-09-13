Амадор Лопес раскрыл резонансные подробности получения украинского гражданства: предлагали дать взятку, но Зеленскому не позвонил по телефону

Украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес, в 2022 году получивший украинский паспорт, рассказал резонансные подробности о приобретении гражданства. Шоумен признался, что ему предлагали дать взятку за ускорение официального процесса.

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Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину. Он признался, что использовал связи с известными и влиятельными людьми Украины, однако не обращался за помощью непосредственно к президенту Владимиру Зеленскому.

Хореограф поделился, что процесс получения украинского гражданства был достаточно долгим и сложным. Ему даже предлагали дать взятку, чтобы он мог быстрее получить долгожданный паспорт.

"Говорили 15 тысяч долларов, но для тебя можем и за 10. Но нет! Потому что я украинец, я люблю эту страну и я столько хочу сделать, я столько уже делаю, чтобы быть достойным гражданином Украины. Поэтому я сделал так: если вы действительно хотите, чтобы я был гражданином Украины, пожалуйста, делаем это правильно", – рассказал певец.

По словам Амадора Лопеса, несмотря на то, что у него в прошлом было много общих проектов с Владимиром Зеленским, и он имеет контакты президента, не звонил ему по телефону, чтобы решить проблему.

"Я всегда пытался всех знакомых, работающих в шоу-бизнесе, попросить, чтобы они мне как-то помогли, ведь я этого действительно хочу. Это очень-очень большая схема была, и я в конце концов достучался", – сказал шоумен.

Артист признался, что "запрыгнул в последний вагон", чтобы получить гражданство Украины. Ему удалось ускорить процедуру, ведь он, как общественный деятель, своими действиями доказал, что заслуживает этого.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Амадор Лопес признался, что ему стыдно за власть родной Венесуэлы, потому что она поддерживает Путина.

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