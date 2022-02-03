Амадор Лопес официально стал гражданином Украины и показал новый паспорт

Украино-венесуэльский певец и танцор Амадор Лопес официально стал гражданином Украины и получил новый паспорт. Артист уже 20 лет живет и работает в стране.

Радостной новостью он поделился с подписчиками в Instagram. Исполнитель подчеркнул, что это самый лучший подарок на день рождения, который, кстати, звезда празднует 3 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Часто журналисты у меня спрашивают: "какой подарок на день рождения вам запомнился больше всего?". Так вот, теперь у меня есть точный ответ. Уже официально: фамилия Лопес Родригес стала настоящей украинской", – говорится в сообщении.

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Танцор подчеркнул, что долго шел к украинскому гражданству, однако сталкивался с проблемами бюрократии.

"Наконец-то сбылась моя мечта – теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами", – написал артист под фотографией с ID-картой .

Ранее в одном из интервью Амадор Лопес рассказывал, что ему пришлось собрать много документов и даже сдать экзамен на знание государственного языка, чтобы получить долгожданное гражданство.

С получением паспорта звезду поздравили телеведущая Леся Никитюк, певец Виталий Козловский, актриса Диана Глостер, ведущий Руслан Сеничкин и другие подписчики артиста.

Коротко о звезде:

Амадор Лопес – фехтовальщик, хореограф и певец, выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Основала музыкальная группа Rumbero's, песни которой являются сочетанием регги, техно, хип-хопа, рэпа и латиноамериканской музыки. В Украину приехал в 2000 году. Сотрудничал с такими популярными шоу, как "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", "Майданс-2" и "Фабрика звезд".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Амадор Лопес рассказывал, как очутился в долговой яме и едва не потерял квартиру. С проблемами он столкнулся во время пандемии коронавируса.