Alyosha официально стала Еленой Тополей. Певица анонсировала первый концерт под настоящим именем: как отреагировали фаны

Известная украинская певица Alyosha примерно месяц назад призналась фанам, что всерьез задумались о смене сценического псевдонима, однако тогда еще не понимала, какой вариант лучше выбрать. В конце концов, артистка решила не вдаваться в эксперименты и продолжить строить карьеру под своим настоящим именем. Так, звезда уже анонсировала свой первый концерт как Елена Тополя.

Певица решила выступать и выпускать песни под фамилией мужа, фронтмена известной группы "Антитела" Тараса Тополи. Девичья фамилия Елены – Кучер. Это стало известно со страницы знаменитости в Instagram.

"Я думаю об этом и думаю уже достаточно давно. Это довольно трудный процесс будет. Я все-таки решила, что это нужно сделать", – еще 13 сентября звезда сообщила фанатам относительно смены псевдонима.

А теперь, 21 октября, в Новом Роздоле Львовской области состоится первый концерт певицы Елены Тополи. На афише все еще упоминается старый псевдоним артистки, однако фаны уверяют, что это совсем не обязательно, ведь исполнительницу любят не из-за ее имени, а из-за творчества.

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Под публикацией певицы с анонсом выступления собралось более 2300 комментариев (на момент написания новости). Поклонники делятся своими мыслями о прощании с Алешей и приветствием Елены Тополи – все в восторге от того, что артистка решилась избавиться от псевдонима и продолжить свой путь в музыке под настоящим именем.

"Елена Тополя – это прекрасно!", "Как Вам подходит эта фамилия на афише", "Как круто звучит Елена Тополя", "Очень хорошо! Пусть новое сценическое имя принесет вам еще больший успех", "Новое имя гораздо лучше звучит", – оставляют комментаторы.

Отметим, Елена Кучер и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает троих детей: сыновей Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию (2020).

Напомним, Тарас Тополя после 24 февраля стал парамедиком в 130-м батальоне терробороны Киева и оказывал медицинскую помощь бойцам в Харьковской области. Впоследствии по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был откомандирован – музыкант вернулся в концертную и благотворительную деятельность. Тем временем его супруга-певица с тремя детьми проживала в США. Из-за фото из-за границы некоторые фаны критиковали звезду.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Тополя и Alyosha в эфире поспорили из-за ревности. Исполнитель решительно объяснил, почему ревность его жены безосновательна.

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