'Вы не осознаете, что ваши дети не защищены': Алеша оправдалась за переезд и обратилась к родителям, оставшимся в Украине

Украинская певица Алеша (Alyosha), жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи оправдалась за переезд в Америку из-за полномасштабного вторжения России. Звезда столкнулась с критикой из-за радостных постов из-за границы, за которые, по мнению подписчиков, ей должно быть стыдно.

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Артистка обратилась к украинским родителям с вопросом, не вывезли ли они своих детей в безопасное место, если бы имели возможность. Ответ хейтерам появился в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если бы вы имели глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли ли вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших деток? Даже просто на запад, за границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять. У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но нет осознания, что ваши дети не защищены. Это досадно", – написала певица.

Алеша уверена, что малыши могут наслаждаться детством даже во время войны. Звезда подчеркнула, что ей нелегко жить так далеко от родины.

"Я благодарю судьбу, что у нас была возможность их вывезти. Поверьте, сердце страдает не меньше ваших сердец. Это тяжело – жить иначе, не видеть родных людей семью. Но есть радость в результате тех усилий и той боли – это улыбающиеся дети", – добавила Алеша.

Артистка попросила не сеять негатив и выразила уверенность, что "с нашей нации и наших испытаний только начинается большое изменение мира".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тарас Тополя объяснил, почему его жена-певица и трое детей переехали в США во время полномасштабной войны с Россией, хотя сам он уверен в победе Украины.

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