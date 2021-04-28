Alyona Alyona в шортах и майке спародировала Гордона. Фото

Известная рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona не перестает удивлять свою аудиторию смелыми перевоплощениями, пародируя украинских и мировых знаменитостей. На этот раз она показала образ журналиста и ведущего авторской программы Дмитрия Гордона.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Дмитрий был запечатлен во время тренировки в зале: желтые шорты, обтягивающая майка, темные кроссовки и защитные перчатки.

Alyona Alyona сделала все возможное, чтобы ее образ был максимально похожим: практически аналогичный наряд, но с небольшим отличием – густую шевелюру она спрятала за шапкой бежевого оттенка.

"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила – я слышу шум. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет не честно", – подписала новую пародию певица.

Фанаты в комментариях под публикацией отметили, что исполнительнице совершенно точно удалось спародировать образ украинского журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona в купальнике и на каблуках показала пародию. Она на повторила образ еще одной знаменитости, выбрав такой же наряд и аксессуары.