Alyona Alyona в халате повторила образ известного рэпера. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ американского певца Трэвиса Скотта.

Артистка появилась перед фанатами в домашнем стиле. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Alyona Alyona позировала на камеру в зеленом махровом халате, сидя на стуле в расслабленной позе. Кроме того, рэперша обнажила плечо и ногу, и при этом держала в руке мочалку.

Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками, прической из косичек и тапочками.

"Когда поднимаюсь по карьерной лестнице – я слышу шум. Каждая моя покоренная вершина, каждая ступенька вверх, каждая полученная награда – это всегда повод для шума. Кто-то счастлив, что украинская музыка гремит, распространяется или вознаграждается. Кто-то пытается максимально опровергнуть или унизить меня и мое творчество. Таким образом шум – неотъемлемая часть моей жизни и моего творчества. Мне помогает сбрасывать полученные эмоции из себя теплый душ перед сном", – подписала кадр Alyona Alyona.

Alyona Alyona скопировала образ американского певца Трэвиса Скотта Instagram/Alyona Alyona

Пользователи сети подчеркнули, что образ у украинской исполнительницы получился намного лучше, чем у Скотта, поэтому многие засыпали рэпершу комплиментами.

"Алена, у тебя халат круче", "Кайф!", "А если под халат одеть красный купальник получится арбуз! Очень сочно!", "Кайфую от этой вашей идеи", – пишут люди в комментариях.

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Alyona Alyona восхитила сеть новой пародией Скриншот

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная рэперша Alyona Alyona заявила, что цель ее голых пародий – показать, насколько много в Украине двойных стандартов. По словам артистки, это доказывает даже реакция жителей страны на ее фотосессии: одни позитивно относятся к ним, другие же критикуют звезду.