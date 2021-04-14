Alyona Alyona спародировала образ Каменских со шваброй в руках. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ певицы Насти Каменских.

Артистка позировала на кухне в длинной розовой футболке. Она дополнила свой наряд розовыми носками и резиновыми тапочками в тон, взяв в руки швабру. Соответствующее фото Alyona Alyona опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Копируя образ Каменских, знаменитость также повторила и ее прическу, сделав два хвоста по бокам.

"В наших реалиях есть закоренелый стереотип: женщина – домохозяйка, которая должна убрать за семьей после ужина и тратить все свое свободное время на домашние дела. И хотя в больших городах все быстро изменилось, но стоит только выехать в провинцию... Домашние дела, быт часто считают обязанностью именно женщины. Это не справедливо!" – написала она.

Alyona Alyona скопировала образ певицы Насти Каменских Instagram Alyona Alyona

Поклонники поддержали мнение артистки о правах женщины в современном мире и одобрили ее фото.

"Какие же прекрасные новые посты", "Крутая", "Все правильно! Поддерживаю", "Воу, что за красавица. Алена – барби герл", – написали люди.

Поклонники оценили новый пост звезды

Поклонники оценили новый пост звезды

Поклонники оценили новый пост звезды

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

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