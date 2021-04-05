Alyona Alyona повторила образ Бейонсе в обтягивающем наряде. Фото
Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ Бейонсе и появилась в откровенном наряде.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На нем она позировала на белом фоне в стильном луке.
Так, Alyona Alyona показалась перед фанатами в коротких черных шортах, майке и босоножках на каблуке. Свой образ она дополнила пиджаком, который накинула на плечи, и очками.
Кроме того, знаменитость сделала такую же прическу как у Бейонсе – верхние пряди собрала в пучок, а нижние распустила.
"Коли качаю зали, але не качаю прес – я чую галас", – подписала кадр рэперша.
Пользователи сети оценили пародию Alyona Alyona и отметили, что она выглядит лучше и прекрасней.
"Вы красивее!", "Пушка!", "Алена, ты супер", "Огонь", "Просто космос", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.
8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".
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