Alyona Alyona спародіювала образ Каменських зі шваброю в руках. Фото

Юля Ухіна Люди 17:00, 14.04.2021 Оновлено: 17:24, 14.04.2021

Відома українська реперка Alyona Alyona поділилася із шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ співачки Насті Каменських.

Артистка позувала на кухні в довгій рожевій футболці. Вона доповнила своє вбрання рожевими шкарпетками й гумовими капцями в тон, взявши в руки швабру. Відповідне фото Alyona Alyona опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Копіюючи образ Каменських, знаменитість також повторила і її зачіску, зробивши два хвости з боків.

"У наших реаліях є закоренілий стереотип: жінка – домогосподарка, яка повинна прибрати за сім'єю після вечері й витрачати весь свій вільний час на домашні справи. І хоча у великих містах усе швидко змінилося, але варто тільки виїхати в провінцію... Домашні справи, побут часто вважають обов'язком саме жінки. Це не справедливо!" – написала вона.

Alyona Alyona скопіювала образ співачки Насті Каменських
Instagram Alyona Alyona

Шанувальники підтримали думку артистки про права жінки у сучасному світі та схвалили її фото.

"Які ж прекрасні нові пости", "Крута", "Все правильно! Підтримую", "Воу, що за красуня. Альоно, ти як барбі", – написали люди.

Шанувальники оцінили новий пост зірки
Шанувальники оцінили новий пост зірки
Шанувальники оцінили новий пост зірки

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше оголена Alyona Alyona спародіювала образ Сайрус. Вона з'явилася в яскраво-блакитних джинсах і без бюстгальтера, а свої груди прикрила половинками грейпфрута.

  • Також реперка поділилася з користувачами мережі пікантним знімком, прикривши оголені груди місцевою газетою. Зірка порівняла себе зі співачкою Надією Дорофеєвою.

  • Alyona Alyona поділилася із шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ Бейонсе і з'явилася у відвертому вбранні. Реперка позувала в коротких чорних шортах, майці та босоніжках на підборах.

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