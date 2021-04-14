Alyona Alyona спародіювала образ Каменських зі шваброю в руках. Фото

Відома українська реперка Alyona Alyona поділилася із шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ співачки Насті Каменських.

Артистка позувала на кухні в довгій рожевій футболці. Вона доповнила своє вбрання рожевими шкарпетками й гумовими капцями в тон, взявши в руки швабру. Відповідне фото Alyona Alyona опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Копіюючи образ Каменських, знаменитість також повторила і її зачіску, зробивши два хвости з боків.

"У наших реаліях є закоренілий стереотип: жінка – домогосподарка, яка повинна прибрати за сім'єю після вечері й витрачати весь свій вільний час на домашні справи. І хоча у великих містах усе швидко змінилося, але варто тільки виїхати в провінцію... Домашні справи, побут часто вважають обов'язком саме жінки. Це не справедливо!" – написала вона.

Alyona Alyona скопіювала образ співачки Насті Каменських Instagram Alyona Alyona

Шанувальники підтримали думку артистки про права жінки у сучасному світі та схвалили її фото.

"Які ж прекрасні нові пости", "Крута", "Все правильно! Підтримую", "Воу, що за красуня. Альоно, ти як барбі", – написали люди.

Шанувальники оцінили новий пост зірки

Шанувальники оцінили новий пост зірки

Шанувальники оцінили новий пост зірки

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

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