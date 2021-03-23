Alyona Alyona сбросила 10 кг из обещанных 29. Видео

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona на свой день рождения в прошлом году дала обещание, что похудеет на 29 килограмм. Девушка на пути к своей цели, ведь ей уже удалось сбросить 10.

Этими подробностями знаменитость поделилась в комментарии для программы " Зірковий шлях" на канале "Украина" (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Она добавила, что продолжает усердно работать над своей физической формой.

"Я похудела на десять килограмм и закрепила этот результат. Продолжаю работать над этим и сейчас", – заявила Alyona Alyona.

Артистка активно ведет блог в социальных сетях, где не боится демонстрировать пышные формы в откровенном белье. К примеру, ранее она устроила фотосессию в черном кружевном наряде, который подчеркнул большую грудь.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цибульская призналась, благодаря чему похудела на 13 кг. Она поделилась своим уникальным методом, которому поспособствовали Дженнифер Лопес и "Новый канал".