Цибульская призналась, благодаря чему похудела на 13 кг. Видео

Известная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская поделилась своим уникальным методом похудения, которому поспособствовали Дженнифер Лопес и "Новый канал".

Она принимала участие в одном развлекательном шоу, где ей нужно было превратиться в Дженнифер Лопес. Когда же артистка посмотрела этот выпуск по телевизору, то была сильно разочарована своей физической формой. Об этом пишет Караван (видео можно посмотреть ниже).

"Я была на шоу "Шалена зірка", где Леся Никитюк попросила меня перевоплотиться в Дженнифер Лопес. Танцевала в проекте, а потом смотрела этот выпуск по телевизору. Увидела, какая жирная, и расплакалась. Меня реально стошнило, а тот бублик, который я ела, сидя на диване и смотря шоу "Нового канала", застрял в горле. Тогда поняла, что надо что-то делать. И сразу начала лечиться от зависимости от еды. И теперь у меня минус 13,5 килограмм благодаря "Новому каналу", – разоткровенничалась знаменитость.

Напомним, Оля Цибульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. Она стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд" в 2007 году. Через два года исполнительница начала сольную карьеру. Она замужем за мужчиной, который не любит публичность. У пары есть сын Нестор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цибульская в кружевном белье показала откровенное декольте. В кадре артистка лежит в постели в соблазнительном наряде белого цвета, показывая свои пышные формы.