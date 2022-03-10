Алла Пугачева впервые после отъезда из России вышла на связь

Знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева впервые появилась в сети после начала военного вторжения РФ в Украину и своего отъезда из страны-агрессора. По словам Примадонны, она не эмигрировала, а лишь отправилась на отдых, пока у детей каникулы, а у нее отпуск.

Кроме того, звезда эстрады потроллила священника РПЦ Андрея Ткачева, который обрадовался "исчезновению" артистки. Видео со своим обращением к церковному служителю Алла Борисовна разместила на личной странице в Instagram.

О том, что Пугачева покинула Россию стало известно 28 февраля. Куда именно отправилась певица – неизвестно. Фанаты предполагают, что знаменитость с детьми прячутся на Кипре, поскольку там у них есть собственная недвижимость. Другие источники сообщают, что исполнительница с семьей в Израиле.

Видео дня

Примадонна, которая, по всей видимости, решила никак не комментировать жестокую войну путинского режима против Украины, опровергла слухи о своей эмиграции из России.

"Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией", – заявила звезда.

Такими словами она ответила на шутку священника РПЦ о том, что в России очистился воздух после отъезда артистки.

"Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию – Господи, как я этого ждал", – говорит на видео Андрей Ткачев.

В ответ певица назвала священника "богохульником" и сообщила, что планирует с ним встретиться, когда вернется на родину.

"Рано радуешься, Андрюша... Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник", – произнесла Пугачева.

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