Алла Пугачева извинилась перед певицей Манижей, которая обратилась к россиянам после теракта в 'Крокусе'

Российская певица Манижа родом из Таджикистана после теракта в Подмосковье, где убили более сотни россиян, со слезами на глазах обратилась к подписчикам, призывая к гуманности. Ее возмутили и убийства посетителей "Крокус Сити Холл", за которые Кремль задержал якобы таджиков, и пытки группы этих людей. На пост отреагировала эстрадная звезда Алла Пугачева.

Примадонна извинилась перед Манижей, очевидно, за действия российских силовиков, которые на камеру издеваются над задержанными и публикуют зверские пытки в сети. Пост певицы появился в ее Instagram.

Манижа начала свое обращение с философии, которой ее поучала покойная бабушка – быть смиренным и не отнимать у других жизнь.

"Я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела той зверской ночи, не видит, как в ответ на кричащее зверство законом являеться публичная пытка", – сказала исполнительница со слезами на глазах.

Ее пост лайкнули более 50 тысяч пользователей, а в комментариях разгорелась дискуссия. Отреагировала на видео и певица Алла Пугачева, которая скоро может стать "иноагентом" в России.

Она коротко написала: "Прости". Манижа же в ответ призналась в любви российской певице, переехавшей за границу после начала полномасштабной войны в Украине.

К слову, уроженке Таджикистана, представлявшей в 2021 году Россию на Евровидении, также пришлось переехать. 24 февраля в Instagram Манижа выступала против войны с Украиной, называя ее "братоубийственной" и уверяя, что она ведется "против ее воли". Впоследствии россияне начали "доносить" на звезду.

Как писал OBOZ.UA, российский актер Дмитрий Назаров, которому из-за публичной поддержки Украины объявили в России бойкот, написал стихотворение после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Возмущенные граждане РФ устроили истерику, обвинив звезду в "издевательствах над погибшими".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!