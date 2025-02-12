Алкоголизм, потеря формы и новая карьера: как сложилась жизнь 'маленького Геркулеса' с украинскими корнями, который стал бодибилдером в 5 лет

Американский культурист Ричард Сандрак, который имеет украинские корни, смог изрядно прославиться в начале 2000-х благодаря своей поразительной форме. В возрасте пяти лет он начал активно тренироваться и наращивать мышцы и получил прозвище "маленький Геркулес", а уже в 11 завоевал звание сильнейшего мальчика в мире. Однако за этими достижениями скрывалось действительно сложное детство, поэтому американец давно забросил спорт и даже столкнулся с алкогольной зависимостью.

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Кроме популярности и возможности путешествовать по миру, бодибилдинг нанес культуристу сильную психологическую травму, пишет Metro. Из-за постоянных издевательств от отца он не хочет возвращаться к прежней жизни, хотя и гордится ей.

Сейчас Ричарду Сандраку 32 года. Он живет в Лос-Анджелесе вместе со своей девушкой и двумя котами и ведет совершенно обычный образ жизни. Мужчина давно забросил карьеру бодибилдера, вместо чего сначала попробовал себя в роли каскадера, затем шеф-повара, а теперь работает менеджером по розничной торговле.

Сандрак давно исчез из публичного пространства и, как оказалось, долгое время страдал от алкогольной зависимости. Бывший спортсмен выпивал за день минимум одну бутылку текилы, однако, к счастью, со временем смог взять себя в руки и отказаться от пагубной привычки.

На первый взгляд, такие кардинальные изменения в жизни американца могут казаться странными, ведь он имел много успехов в бодибилдинге. Однако вершин он смог достичь, жертвуя своим счастливым детством, а все тренировки выполнял по приказам отца.

"Когда люди говорят о детских воспоминаниях, они обычно ассоциируются с чем-то позитивным. Я не могу сказать, что это так. Для меня это было ежедневным явлением, когда мой отец подвергал меня физическому и эмоциональному насилию", – поделился Ричард Сандрак, – "Мой папа часто терял самообладание, и то, что начиналось как обычная тренировка, заканчивалось тем, что я делал тройной сплит-кик (выполнение трех последовательных ударов ногой) в течение 12 часов. Я никогда этого не забуду, потому что это было чрезвычайно изнурительно и эмоционально тяжело. Было слишком много ситуаций, когда простая тренировка превращалась в то, что я чувствовал себя как заложник".

По словам Ричарда Сандрака, все его детство прошло в очень напряженной атмосфере. В один момент он понял, что нет смысла спорить с отцом, а стоит просто "стиснуть зубы и продолжать делать то, что говорят". Переломным моментом в жизни бывшего спортсмена был случай, когда он стал свидетелем жестокого обращения отца с матерью, и решился вызвать полицию.

"Насилие становилось все хуже, и я просто помню, как сидел у телефона, пытаясь принять важное решение. Я позвонил в полицию, попросил не включать сирены, они приехали и забрали его. Это был глоток свежего воздуха", – вспомнил мужчина.

После этого случая отца Сандрака посадили, а затем депортировали на родину, то есть Украину. С того момента бывший спортсмен не видел папу и признается, что не желает встречи с ним.

"Тяжелая атлетика в определенном смысле стала ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Это было связано с моим прошлым. Я устал от того, что все базируется на моем теле. Я хотел двигаться дальше и попробовать другие вещи, например, актерское мастерство", – поделился он.

Когда Ричарду Сандраку исполнилось 18 лет, он решил навсегда изменить свою жизнь. Он наконец-то смог позволить себе отведать разнообразную пищу, которую ему запрещали в детстве, а затем заинтересовался кулинарией. Однако в какой-то момент американец стал зависим от алкоголя. Бывший бодибилдер признался, что на протяжении многих лет использовал спиртное как спасение, организовывал различные гуляния, однако это не помогало улучшить моральное состояние. К счастью, он все же смог избавиться от вредной привычки.

"Последний день, когда я пил, был 31 октября 2023 года. Я никогда не чувствовал себя лучше. Я оглядываюсь на весь этот опыт, и это похоже на какой-то кошмар. Все было как в тумане, и было много эмоций, которые я не мог контролировать", – заметил "маленький Геркулес".

Сейчас Ричард Сандрак проводит много досуга на поле для гольфа, баскетбольной площадке или в походах. У него также очень теплые отношения с мамой.

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