Алину Гросу после развода заподозрили в романе с российским актером

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая недавно развелась со своим мужем Александром Комковым, подогрела слухи о новом романе с российским актером Романом Полянским.

Так, пара вместе отправилась в Буковель на новогодние праздники. Соответствующими снимками Гросу поделилась на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как стало известно, на фото певица и актер позировали на фоне заснеженного подъемника в горах.

Алина Гросу с Романом Полянским Instagram Алины Гросу

Алина Гросу в Буковеле с Романом Полянским Instagram Алины Гросу

Позже на своей странице в Instagram Полянский опубликовал видео, на котором он с артисткой находится в машине и веселится под новогодние песни.

"Новогодние пробки, что может быть веселее" – подписал ролик актер.

Стоит отметить, что ранее в интервью "Телеграфу" Гросу сообщила, что между ней и Полянским достаточно хорошие отношения. По ее словам, когда она будет готова раскрыть всю правду, то обязательно расскажет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гросу заявила, что до сих пор не может оправиться после развода с бизнесменом Александром Комковым. По словам артистки, она тяжело переживает эту ситуацию, ведь потеряла не только мужчину, но и лучшего друга.