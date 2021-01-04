Аліну Гросу після розлучення запідозрили в романі з російським актором

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим, підігріла чутки про новий роман із російським актором Романом Полянським.

Так, пара разом вирушила в Буковель на новорічні свята. Відповідними знімками Гросу поділилася на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Як стало відомо, на фото співачка та актор позували на тлі засніженого підйомника в горах.

Аліна Гросу з Романом Полянським Instagram Аліни Гросу

Аліна Гросу в Буковелі з Романом Полянським Instagram Аліни Гросу

Пізніше на своїй сторінці в Instagram Полянський опублікував відео, на якому він з артисткою перебуває в машині і веселиться під новорічні пісні.

"Новорічні затори, що може бути веселіше", – підписав ролик актор.

Варто зазначити, що раніше в інтерв'ю "Телеграфу" Гросу повідомила, що між нею і Полянським досить хороші стосунки. За її словами, коли вона буде готова розкрити всю правду, то обов'язково розповість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гросу заявила, що досі не може оговтатися після розлучення з бізнесменом Олександром Комковим. За словами артистки, вона важко переживає цю ситуацію, адже втратила не тільки чоловіка, але й найкращого друга.