Алина Шаманская рассказала, как в США местные вызвали на нее полицию: все хором стали меня отчитывать

Известная украинская блогерша и журналистка Алина Шаманская, которая во время полномасштабной войны проживает в США вместе с сыном, попала в неприятную ситуацию за границей. Американцы вызвали на знаменитость копов, устроив публичные разборки.

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Все началось с того, что блогерша приехала к друзьям за ребенком, который у них гостил. Шаманская планировала забрать сына и сразу же поехать домой, но неожиданно задержалась. В это время соседи уже вызвали на нее наряд полиции. Подробностями инцидента украинка поделилась в своих InstaStories.

"Поздний вечер, я приехала за Артурчиком... Было темно и пусто на улицах района, поэтому я быстро припарковалась на заезде в соседний частный дом... Все равно пять минут стоять... Я только забрать сына и обратно. И пошла к друзьям... А потом муж Иры говорит: "Боже, у нас на пороге Алина Шаманская! И что ты не зайдешь в гости на глоток вина?". К тому же Артурчик весь день был у них, ну как я могла отказаться? И Артур еще хотел доиграться с Солей", – начала свой рассказ журналистка.

В итоге пять минут стоянки превратились в 40, что очень не понравилось местным жителям. Когда Шаманская вышла на улицу с сыном, чтобы ехать домой, то увидела вокруг своего авто толпу людей. Они были крайне недовольны и раздражены.

"Когда я вышла на улицу, я увидела, что у моего авто куча людей громко спорят и светят фонариками, присматриваясь, что внутри! Конечно, я была в шоке. Что происходит? В первую очередь они мне сказали: "Мы уже вызвали на тебя копов!" Это нужно было видеть... Они фонариками просвечивали мой автомобиль, багажник и рассматривали, что там есть", – поделилась Алина.

Как оказалось, шумиху спровоцировало то, что блогерша случайно заехала колесом на газон. Наряд полиции уже подъезжал, однако Шаманская сумела разрешить конфликт до приезда правоохранителей. Если точнее, ее "спас" маленький сын.

"Я все объяснила, 10 раз извинилась и просила их отменить полицию, потому что она уже была в пути. Они отменили полицию со словами: "Мы это делаем исключительно из-за твоего сына, потому что он не должен терпеть проблемы из-за тебя". Ну, собственно с помоями на голове я уехала домой", – резюмировала знаменитость.

Напомним, ранее Алина Шаманская заявила, что намерена развестись с комедийным актером и режиссером Русланом Ханумаком. Последней каплей в их отношениях стало нежелание юмориста защитить жену в публичном пространстве после скандального видео с другой блогершей Анной Алхим.

В ответ Руслан Ханумак записал видео, где попросил не угрожать и не оскорблять его семью и друзей, а также поведал свою версию событий. По словам актера, он и блогерша уже давно планировали развестись, а последний год и вовсе жили раздельно.

Как писал OBOZREVATEL, Шаманская отреагировала на эти заявления. Она заверила, что экс-любимый соврал. Напомнила инфлюэнсерша и том, что после полномасштабного вторжения Ханумак отправился с ней и сыном в США, а не остался в Украине.

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