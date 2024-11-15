Алина Пономаренко в полуфинале 'Мисс Вселенная 2024' ошеломила зал дефиле в бикини и национальном костюме. Фото, видео

20-летняя модель Алина Пономаренко поразила зал непревзойденным внешним видом на полуфинале "Мисс Вселенная 2024". Украинка ошеломила аудиторию дефиле в бикини и национальном костюме.

Видео дня

Соответствующие видео появились на Instagram-странице "Мисс Вселенная Украина". Девушка уверенно представила Родину на арене международного конкурса красоты в столице Мексики – Мехико.

На первом дефиле Алина Пономаренко появилась в национальном костюме "Сила Земли". Наряд символизирует богатую украинскую землю, покрытую крепкой броней, которая и оберегает государство. Основой костюма стали материалы, из которых создают защитную бронь, а также металлизированная серебряная искусственная кожа. Комбинезон изготовлен из бифлекса, покрытого авторским цветочным принтом.

Во второй раз на полуфинале "Мисс Вселенная 2024" модель предстала перед публикой в бикини. Она одела голубой купальник, который скомбинировала с высокими золотистыми каблуками. Особую элегантность образу придала полупрозрачная накидка.

Третий раз на сцену Алина Пономаренко вышла во впечатляющем вечернем платье. Украинка предпочла приталенный наряд с глубоким разрезом на юбке, который оголил ее ногу, и V-образным вырезом. Она дополнила образ массивными серьгами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит Алина Пономаренко в реальной жизни и без макияжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!