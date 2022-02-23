Нацполиция открыла уголовное дело из-за поддельной справки Alina Pash

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту фальсификации справки о том, что певица Alina Pash (Алина Паш) в 2015 году якобы посещала временно оккупированный Крым черезКПВВ "Чаплинка". Этот "документ" команда артистки предоставила организаторам нацотбора на Евровидение-2022, что стало причиной отстранения победительницы от международного конкурса.

О начале расследования пресс-служба ГУ НП в Киеве сообщила сотрудникам УНН в ответ на журналистский запрос. Комментарий правоохранителей появился в среду, 23 февраля.

Досудебное расследование осуществляется отделом дознания Печерского УП ГУ Нацполиции в Киеве. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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Этот пункт касается фальсификации удостоверения или иного официального документа "в целях использования его подделывателем или другим лицом". Ответственность также предусмотрена за изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности.

Если вина по этой статье будет доказана, отвественному лицу грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, либо же ограничение свободы на срок до двух лет.

Коротко о звезде:

Alina Pash – 28 летняя артистка, которая родилась на Закарпатье. Начала профессионально петь с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Популярность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как писал OBOZREVATEL, 17 февраля "Суспільне", организатор нацотбора на Евровидение-2022, обратилось к группе Kalush Orchestra с предложением представить Украину на международном песенном конкурсе в Турине (Италия). Музыканты заняли на конкурсе второе место, но певицу Alina Pash отстранили от участия.

Дело в том, что артистка ездила в оккупированный Крым в 2015 году. Она предоставила справку, что пересекала админграницу через украинский КПВВ, но документ оказался поддельным.

Alina Pash заявила, что сама она якобы непричастна к фальсификации, а ее подставил член команды. 16 февраля она объявила, что решила отказаться от участия в Евровидении. Позже общественный вещатель сообщил: он сам дисквалифицировал конкурсантку.

Недавно Alina Pashдала интервью, в котором рассказала о хейте после Дня независимости Украины-2014, о том, как просила у прохожих деньги во время учебы в Киеве, и о своих токсических отношениях.